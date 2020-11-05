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Samsun Valiliği psikososyal destek ekibi İzmir için yola çıktı

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, İzmir’de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek için yola çıktı.

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, İzmir'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek için yola çıktı.


Psikososyal destek ekibi 7 sosyal çalışmacı, 3 psikolog, 1 PDR, 1 Sosyolog ve 1 öğretmenden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüze bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesinin önünden İzmir'e uğurlanan psikososyal destek ekibi, depremden etkilenen vatandaşların en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç tespiti, psikososyal ilk yardım, psikososyal destek, bilgilendirme gibi çalışmalar yapacak.

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