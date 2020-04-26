Samsun Valiliği'nden 17 ilçeye fotoğraflı teşekkür

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da bulunan 17 ilçenin fotoğraflarını paylaşarak sokağa kısıtlamasına uyan Samsunlulara teşekkür etti.

30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Samsun'u da kapsadı. 4 günlük kısıtlamanın son gününde Samsun'un 17 ilçesinin de fotoğrafını valiliğin resmi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Osman Kaymak, tüm Samsunlulara teşekkür etti.

Teşekkürler Samsun, diye başlayan paylaşımda, “Milli Mücadele'nin İlkadım şehri, Karadeniz'in incisi Samsunumuzun bu güzelliklerini en kısa zamanda doyasıya yaşamak için sokağa çıkma yasağında olduğu gibi hafta içi de zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya devam edelim” denildi.

Vali Osman Kaymak, 17 ilçenin fotoğraflarını da ayrı ayrı paylaşarak, tüm ilçe sakinlerine teşekkür edip, hafta içi de zorunlu olmayanların dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.