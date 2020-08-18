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Samsun Valiliğinden “eroin operasyonu” açıklaması

Samsun Valiliği, Samsun’da bir araçta 27 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildiğini ve 2 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Samsun Valiliği, Samsun'da bir araçta 27 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildiğini ve 2 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.


Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz görevlilerince arz ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmada; ilimizden geçerek İstanbul istikametine seyreden ve Çakallı mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 55 paket halinde toplam 27 kg 225 gr eroin maddesi ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında 2 şahıs yakalanarak ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır” bilgileri verildi.

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