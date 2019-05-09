Samsun Valiliği'nden ‘kayıp çocuk' açıklaması

Samsun Valiliği, Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Salı günü saat 21.00'de Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 km. uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşlarında Ecrin Kurnaz isimli çocuğun kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanılmıştır. Bugün saat 06.30 itibariyle; 15 jandarma, 25 komando, 11 AFAD personeli, 1 UMKE ekibi, 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, drone, helikopter ve yüzün üzerinde vatandaşımız ile de arama çalışmalarına destek verilmektedir” denildi.