Samsun Valiliği'nden 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan ve 94 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'yla alakalı detayları paylaştı.

Valilikten operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehirlemeye çalışan ve ‘torbacı' olarak tabir edilen ‘sokak satıcıları' ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce planlı ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatılmıştır. Bu çerçevede 4 Ekim Salı günü saat 05.30'da Samsun merkezli 162 ekip, 6 özel harekât unsuru olmak üzere 557 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 94 adreste eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Toplam 94 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullandı.

7 aydır sürdürülen çalışma sonucu ele geçirilenler

Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde yaklaşık 7 aydır sürdürülen çalışmalarda ve operasyon esnasında yapılan eş zamanlı aramalarda ele geçirilen suç unsuları ise şunlar:

2.649,04 gram metamfetamin maddesi, 573,9 gram sentetik kannabinoid maddesi, 840,45 gram erar maddesi, 601 adet extacy hap, 34.966 adet sentetik ecza, 39,2 gram kokain maddesi, 16 kök kenevir bitkisi, 12 adet hassas terazi, 61 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet esrarlı sigara, 21 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 83 adet tabanca fişeği ve tüfek kartuşu.

Operasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan emniyet güçlerini tebrik eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gençleri zehirleyerek geleceklerini karartan uyuşturucuyla mücadelenin gece gündüz demeden kararlılıkla devam edeceğini belirtti.