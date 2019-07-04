Samsun Valiliğinden OMÜ'ye 100. Yıl teşekkürü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Valiliği iş birliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında Samsun'da düzenlenen etkinliklerin koordinasyonunda görev alan OMÜ öğretim elemanları ve çalışanları Samsun Valiliği tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Başarı belgeleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından takdim edildi.

OMÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen törende Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “100. Yıl etkinliklerine katılan öğretim üyeleri ve çalışanlarımıza Samsun Valiliği tarafından layık görülen başarı belgelerini senato toplantısı öncesi takdim etmek istedik. Bu süreci başarıyla tamamlamamızı sağlayan gösterdikleri fedakarca çalışma için biz de üniversite senatosu adına çok teşekkür ediyoruz. Valiliğimizin de bu gayreti gördüğü için Valimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliklerin koordinasyonunda ve yürütülmesinde üstün özveri, gayret ve fedakarca çalışmaları nedeniyle başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere OMÜ çalışanları, Vali Osman Kaymak tarafından başarı belgeleriyle ödüllendirildi. Senato toplantısı öncesi gerçekleşen törende Samsun Valiliğinin verdiği başarı belgeleri 100. yıl koordinatörleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Yusuf Demir, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Prof. Dr. Metin Eker, Koordinasyon Sorumlusu OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 100. yıl Destek Hizmetleri görevlisi OMÜ Sağlık Kültür Daire Başkanı Güngör Kural, 100. yıl Basın Sorumlusu OMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, 100. yıl Araç Sorumlusu OMÜ Araç İşletme Müdürü İsa Bayram'a Rektör Bilgiç tarafından takdim edildi.

Mazeretleri sebebiyle törende yer alamayan 100. yıl Koordinasyon Sorumlusu OMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, OMÜ Grafik Tasarım Sorumlusu Hilal Hazinedar, Valilik Koordinasyon Görevlileri Arş. Gör. Ahmet Faruk Çeçen ve grafiker Serhat Kaya'nın isimleri törende tek tek okundu ve başarı belgeleri kendilerine iletildi.

Tören başarı belgelerini alan öğretim üyeleri ve çalışanların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.