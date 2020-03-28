İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun Valiliği'nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği tarafından algı ve provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını yayanlar hakkında işlem başlatıldığı duyuruldu.


Samsun Valisi Osman Kaymak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili tamamen yalan ve gerçek dışı bir ses kaydı dolanmaktadır. Bu kaydı yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef gösteren hesap sahipleri hakkında işlem başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.