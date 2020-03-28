Samsun Valiliği'nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valisi Osman Kaymak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili tamamen yalan ve gerçek dışı bir ses kaydı dolanmaktadır. Bu kaydı yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef gösteren hesap sahipleri hakkında işlem başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.