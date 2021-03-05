Samsun Valiliği'nden 'şehit' açıklaması

Samsun Valiliği, Samsunlu Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'ya defnedileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl'den Tatvan'a kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizden hemşehrimiz Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Şehidimizin naaşı bugün Ankara'da ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir” denildi.