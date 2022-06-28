Samsun Valiliği'nden ‘şiddetli yağış' açıklaması

Alaçam ve Yakakent ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağışlarla ilgili son durum hakkında bilgi veren Samsun Valiliği, “İlimizde 26 Haziran Pazar günü başlayıp 27 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam eden şiddetli yağış, başta Alaçam ve Yakakent olmak üzere ilimizin batı kesiminde etkili olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilimizdeki hava durumuyla ilgili değerlendirmelerinden sonra Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve ilçe belediye başkanlıklarımız, yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşın gerekli önlemleri almış ve müdahale edilmesi için görevli ekipler seferber edilmiştir. Yaşanan şiddetli yağışlarda devletimizin tüm imkanlarıyla sahada olan kurumlarımız, vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamıştır. Alaçam ilçemizde yoğun yağış sonucu meydana gelen su baskınları, dere taşması, kısmi yol çökmesi/göçüğü vb. olaylara görevli ekipler tarafından müdahale edilmiş olup herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. İlçemizde sürecin yakından takip edilebilmesi ve zarar tespit çalışmalarının yürütülmesi adına İlçe AFAD Merkezi oluşturulmuştur. Yakakent ilçemizde belli aralıklarla kısa süreli yağışlar sonucu oluşan küçük çaplı su birikmeleri, rögar/su tahliye kanalı tıkanması ve bir vatandaşımızın bodrum kattaki evini su basması olaylarına en kısa sürede müdahale edilmiş olup bu olaylar dışında ilçemizde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durumla karşılaşılmamıştır. Süreç ilgili kurumlarca takip edilmektedir” denildi.