Samsun Valiliği'nden yılbaşı tedbirleri

Samsun'da genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için Samsun genelinde; sorumluluk bölgelerine göre Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet ve trafik tedbirleri planlandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “ Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dışında vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak için kalabalık olan alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı ”denildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nce özellikle sokak aralarında oluşabilecek olayların engellenmesi amacıyla 31 Aralık Perşembe günü 21.00 ile 04.00 saatleri arasında diğer tedbirlere ek olarak 11 ekip, 84 yaya devriye olmak üzere toplam 637 personelle gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sabit ve hareketli jandarma devriyeleri vasıtasıyla umuma açık yerlerde, yollarda, havalimanında, devlet karayolu üzerinde ve önemli tesisler civarında denetim ve kontrol için 276 asayiş ekibi, 3 köpek unsuru, 2 drone, 202 trafik ekibi olmak üzere toplam 1619 personel görevlendirildi.