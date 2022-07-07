Samsun Valisi Dağlı'dan LGS birincilerine tablet

Dr. Zülkif Dağlı, 2022 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Ahmet Furkan Pekşen ve Hasan Efe Karatay'ı tebrik ederek tablet hediye etti.

2022 Liseye Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Ahmet Furkan Pekşen ve Hasan Efe Karatay ile ailelerini Samsun Valisi Zülkif Dağlı, makamında ağırladı. Türkiye birincileri arasında yer alan öğrenciler ile sohbet eden Vali Dağlı, şunları söyledi:

“Samsunlu öğrencilerimizin elde ettikleri başarılardan şehrimiz adına gurur duydum. Öğrencilerimiz, planlı ve programlı bir şekilde geçirdikleri çalışma süreçleri, eğitim ve kariyer planlarına ilişkin düşünceleri ile geleceğe dair ne denli heyecanlı aynı zamanda istekli olduklarına dair görüşlerini bizlerle paylaştılar. Öğrencilerimizin elde ettikleri sonuçlarda emeği geçen en başta kıymetli aileleri olmak üzere, bu zamana kadar eğitimlerine katkı sağlamış değerli öğretmenlerimizi de ayrıca kutluyorum.”

Öğrencileri tebrik eden Vali Dağlı, Pekşen ile Karatay'a tablet ve çeşitli hediyeler verdi.