Samsun Valisi Kaymak: “Büyük bir tehlike atlattık, metrekareye 140 kilo yağış düştü”

Metrekareye 140 kilo yağış düştü” dedi.

Salıpazarı ilçesini vuran sel, 2 kişinin ölümüne yol açtı. İlçenin mahalleri ve kent merkezi sular altında kaldı. Can ve mal kaybının yaşandığı selde incelemelerde bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, sel sularının Terme Çayı'nı, besleyerek Terme'de de büyük bir sel felaketine yol açma ihtimalinden endişelendiklerine dikkat çekti.

Yaşanan sel felaketinde Salıpazarı'nda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Osman Kaymak, “Bugün öğlen başlayan yağmur nedeniyle Salıpazarı'ndan Terme'ye akan Terme Çayı, taşma riskiyle karşı karşıya kaldı. Salıpazarı'nda sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1 vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti. Bu vatandaşımız Terme Çayı'na değil de küçük bir derede hayvanını kurtarmaya çalışırken, kendisini suya kaptırıyor ve hayatını kaybediyor. Diğer bir vatandaşımız da heyelan altında kaldı ve hayatını kaybetti. O heyelanlı yolu açma çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Terme'den anbean bilgi alıyoruz, şu anda sıkıntı yok”

Terme Çayı'nın taşmasından endişelendiklerini ifade eden Vali Kaymak, “2 saattir bütün ekiplerimizin yaşadığı bir korku vardı. Bu su buradan Terme Çayı'nı besliyor. Terme Çayı'nın taşma tehlikesi vardı. Daha önceki yıllarda Terme Çayı'nda ciddi taşkınlar yaşanarak ölüm olayları meydana gelmişti. Bu korkuyu yaşadık ama aldığımız bilgilere göre su 2 metre aşağıya çekildi. Yağışlar da durdu. Terme'den de anbean bilgi alıyoruz. Su artık haddini aldı ve taşmıyor. 1 saat önce Terme'de köprüyle suyun arasında 1,5 metre açı vardı. Şu anda su artık yükselmiyor ve bu da tehlikenin atlatıldığı kanaatini bizde oluşturuyor. Allah'a şükür bu su Terme'de başka bir sıkıntıya sebep olmadı” şeklinde konuştu.

“Metrekareye 140 kilo yağış düştü”

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Vali Kaymak, şunları kaydetti:

“Yarından itibaren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz evler ve arazilerde hasar tespiti yapacaklar. Büyük bir tehlike atlattık. Metrekareye 140 kilo yağış düştü. Bu bizi bayağı tedirgin etti. Şu anda tehlikeyi atlatmış durumdayız. 2 can kaybının dışında başka bir can kaybımız yok. Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle dere yataklarında evi olan vatandaşlarımızın duyarlı olmaları ve o bölgelerden uzaklaşmaları konusunda uyarıyoruz. Terme'de küçük bir yaya köprüsü suya kapılmış. Şu anda bir sıkıntı yok. Yağışların durumunu takip etmeye devam ediyoruz.”