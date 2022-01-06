Samsun Valisi uyardı: “Omicrona şehrimizi teslim etmeyelim”

Dr. Zülkif Dağlı, son 10 gün içinde Samsun'da vaka sayısının yüzde 50 oranında hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Omicrona şehrimizi teslim etmeyelim” uyarısında bulundu.

Samsun'da pandeminin son durumu ve ildeki vakaların seyri hakkında bilgi veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Son günlerde ilimizin pandemi rakamlarında, görmek istemediğimiz bir tabloyla karşılaşıyoruz. 18 - 24 Aralık haftası verilerinde kısmi bir gerileme gösteren vaka sayımız, son 10 gün itibariyle yeniden bir yükseliş içine girdi ve ilimizde maalesef vaka sayımız yüzde 50 oranında, hızlı bir artış gösterdi. Ülkemizde görülen omicron varyantının etkileri, henüz şehrimizde görülmeden ortaya çıkan bu ani artış bizi endişelendiriyor” dedi.

“Ama bu durum sadece bizi endişelendirmemeli” diyen Vali Dağlı, şunları kaydetti:

“Hepimiz, yeni varyantın etkileri ilimizde ortaya çıkmadan, bu olumsuz tablodan kurtulmanın yollarını aramalı ve koronanın bizi bunalttığı, ölümleri arttırdığı günleri hatırlayarak, omicronu yenmek için eski ayarlarımıza, önlemlere daha sıkı uyum sağladığımız günlere geri dönmeliyiz. Çene altı maske kullanmaktan vazgeçmeli, kalabalık yerlerden olabildiğince uzaklaşmalı, bu ortamlarda bulunmamız gerekiyorsa kesinlikle maskeli olmalı ve hepsinden de önemlisi mutlaka ve mutlaka aşımızı yaptırmalıyız. Devletimiz Kovid-19'la mücadele edebilmemiz için bize her türlü imkânı sunuyor. Son günlerde Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemeyle, bir önceki aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlarımıza da hatırlatma dozlarını yaptırma hakkı verildi. Yerli aşımız Turkovac'ın ilimize gelmesine sayılı günler kaldı. Elimizde bu kadar güçlü silah varken bu mücadeleyi kaybetmemeli, ilimizi koronadan korumalı, onca zorluğun ardından, yerli aşımızı da ürettiğimiz bir ortamda vaka sayımızın artmasına, yeni can kayıpları yaşamamıza izin vermemeliyiz.”

Vali Dağlı tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Lütfen koronayla mücadelede eski ayarlarımıza dönelim. Maske mesafe önlemlerine riayet edelim. Aşı hakkımız varsa bunu mutlaka kullanalım, aşımızı ertelemeyelim. Şehrimize doğru gelen yeni varyant, etkisini göstermeden, önlemimizi alalım. Omicrona şehrimizi teslim etmeyelim” ifadelerini kullandı.