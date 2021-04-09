Samsun Valisi'nden kısıtlama öncesi uyarı: “Muafiyet sebepleri tavizsiz denetlenecek”

Dr. Zülkif Dağlı, saat 21.00'de başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlara uyarıda bulunarak, ‘muafiyet' sebeplerinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenen Vali Dağlı, “Kıymetli hemşehrilerim; korona virüs vaka sayılarında uzunca bir süredir devam eden artış ivmesi, tedbir ve kurallara uyma noktasında çok daha dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, akşam saat 21.00'de başlayacak olan ve Pazartesi günü saat 05.00'te sona muafiyet sebebinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini ve ihlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmayalım. Tedbirlere ve kurallara harfiyen uyan vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, mübarek Ramazan ayında hep birlikte sosyal hareketliliği azaltarak, salgını kontrol altına alabilmeyi ve bayrama çok daha sağlıklı ve huzurlu girebilmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.