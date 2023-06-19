Samsun ve 19 Mayıs Stadyumu Türkiye-Galler maçına hazır

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da stattaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye ve Galler, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası grup mücadelesi için Samsun'da karşı karşıya gelecek. Grubun 4. ve kritik maçına ev sahipliği yapacak Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda maça saatler kala son hazırlıklar gözden geçirildi.

Ekipler sahadaki çimlerin boyu, çizgilerin boyası, korner bayrakları, soyunma odaları, karma alan, yedek kulübesi, toplantı alanları, basın tribünü ve birçok alanda UEFA standartlarına göre stadı şekillendiriyor. Ayrıca koridorlar ve soyunma odaları da Euro 2024 görselleri ve A Milli Takım fotoğrafları ile giydiriliyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte statta incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, incelemelerin ardından açıklamalar yaptı.

“Milli maç için hazırlıklar tamamlandı”

Galler maçı hazırlıklarının tamamlandığına değinen Vali Zülkif Dağlı, “Samsun, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Karadeniz'e 900 bini aşkın ziyaretçinin katılımıyla başarılı bir şekilde ev sahipliği yaparak ulusal ve uluslararası organizasyonlara her zaman hazır olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermişti. Bugün de yine uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın, 27 yıllık aranın ardından A Milli Takımımızı yeniden şehrimizde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ay-yıldızlılarımızın bu akşam 21.45'te Galler ile yapacağı maç 2024 Avrupa Şampiyonası yolunda her iki takım için de büyük önem taşımaktadır. Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsunumuzun uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayarak prestijini daha da artıracak bu önemli futbol şöleni için tedbir ve hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

“33 bin 919 taraftar tribünde olacak ve bin 550 personel güvenliği sağlayacak”

Güvenlik olarak da sıkı denetimler aldıklarının altını çizen Vali Dağlı, “Alternatif güzergah olarak belirlenen yol ile stadyuma kuzey kısımdan girişte kullanılan yolun bakım ve onarımları yapılarak, standartları yükseltildi. Stadyuma fuar kısmından kısmından yaya olarak giriş yapılan yol ve otopark alanlarına giriş-çıkışlar düzenlendi. 2 bini Galler taraftarı olmak üzere 33 bin 919 taraftarın izleyeceği maçın huzur ve güven içeresinde tamamlanabilmesi için tüm planlamalar ve görevlendirmeler ilgili kurumlarımız tarafından yapıldı. 550'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik (genel kolluk) personeli olmak üzere toplam bin 550 personel güvenliği sağlayacak” diye konuştu.

“Taraftarların toplu taşıma kullanmasını tavsiye ediyoruz”

Trafikte aksama yaşanmaması için toplu taşımanın öneminde değinen Dağlı ayrıca şunları söyledi:

“Müsabaka öncesi ve sonrasında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve tramvay ulaşım hizmetlerinde sefer saatleri yeniden gözden geçirilerek ek seferler planlandı. Galler taraftarları için özel toplanma alanları belirlendi ve hazırlanan araçlarla belirlenen güzergahlardan stadyuma intikal ettirilecek. Bu önemli maç için ülkemizin dört bir yanından ve Galler'den Karadeniz'in incisi Samsunumuza gelen tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Tüm misafirlerimizin maç öncesi şehrimizde keyifli ve güzel zaman geçirmelerini diliyoruz. Bu önemli maçın şehrimizin turizm ve ekonomisine katkısının yanı sıra uluslararası anlamda tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlarımıza trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için tramvay başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin de güzel misafirperverliğiyle keyifli bir futbol günü yaşayacağız.”

Türkiye ile Galler arasından Euro 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçı saat 21.45'te başlayacak ve maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca, Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesi Türkiye'nin 3 maçta 6 puanı bulunurken, Galler'in ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.