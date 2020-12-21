Samsun ve turizm konuşuldu

Zülkif Dağlı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Samsun'da düzenlenen "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Dağlı Samsun'un kültür, termal, sağlık ve spor turizmi alanında ciddi potansiyelinin olduğunu belirterek, "Bu fırsat ve imkanların tanıtılması, turizmin il ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yoğunlaştıracaktır" dedi.

Yapılan toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve sektör temsilcileri katıldı.