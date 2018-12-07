Samsun vergi rekortmenleri açıklandı

Samsun'da 2017 yılı vergi rekortmenleri açıklandı.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, 2017 yılı vergilendirme dönemine ait "gelir vergisi" ve "kurumlar vergisi" rekortmenlerini içeren listeyi açıkladı. Buna göre, gelir vergisi listesinin ilk sırasında yer alan mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemezken vergi rekortmenliğinde ikinci sırayı 668 bin 114 lira 99 kuruşluk vergi tutarı ile Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gürol Yılmaz yer aldı. Üçüncü sırada 611 bin 236 lira 87 kuruş vergi tutarı ile Çarşamba Ticaret Borsası Onursal Başkanı Mithat Yılmaz yer aldı. Listenin dördüncü sırasında yer alan mükellef, bilgilerinin açıklanmasını istemedi. Listenin beşinde sırasında iş adamı Murat Sağlam yer aldı. Sağlam'ın tahakkuk ettiği vergi tutarı 572 bin 242 lira 69 kuruş. Listenin altıncı sırasında yer alan mükellef, bilgilerinin açıklanmasını istemedi. Listenin yedinci sırasında iş adamı Hasan Polat bulunuyor. Polat'ın tahakkuk ettiği vergi tutarı 566 bin 87 lira 60 kuruş. Listenin onuncu sırasında iş adamı Bülent Uludağ yer aldı. Uludağ'ın tahakkuk ettiği vergi tutarı 561 bin 910 lira 78 kuruş. Listenin dokuzuncu ve onuncu sırasındaki mükellef ise bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Kurumlarda ilk sırayı Yeşilyurt aldı

2017 yılı vergilendirme dönemine ait kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde birinci sırayı Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletim Limited Şirketi yer aldı. Şirketin tahakkuk ettiği vergi tutarı 53 milyon 592 bin 808 lira 54 kuruş. Listenin ikinci sırasındaki mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemezken, üçüncü sırada Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı. Şirketin tahakkuk ettiği vergi tutarı 15 milyon 590 bin 173 lira 95 kuruş. Listenin dördüncü sırasında 9 milyon 430 bin 622 lira 11 kuruşluk tahakkuk ettiği vergi tutarı ile Akabe Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 6 milyon 819 bin 67 lira 5 kuruşluk tahakkuk ettiği vergi tutarı ile listenin beşinci sırasında kendine yer buldu. Listenin altıncı sırasında tahakkuk ettiği 5 milyon 610 bin 885 lira 38 kuruşluk vergi tutarı ile Samsunport Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi yer aldı. Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi listenin yedinci sırasında kendisine yer buldu. Şirketin tahakkuk ettiği vergi tutarı 3 milyon 777 bin 373 lira 74 kuruş. Listenin sekizinci sırasında yer alan kurum mükellef, bilgilerinin açıklanmasını istemedi. Listenin dokuzuncu sırasında SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi yer aldı. Şirketin tahakkuk ettiği vergi tutarı 2 milyon 810 bin 736 lira 82 kuruş. Uslu Demir Çelik Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ise listenin onuncu sırasında kendisine yer buldu. Şirketin tahakkuk ettiği vergi tutarı da 2 milyon 593 bin 578 lira 86 kuruş.

Açıklanan 100'er kişilik listede kurumlar bazında 23 kurum, kişiler bazında ise 42 kişi mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemedi.