Samsun yağmura teslim, kar beklenmiyor

Sonbahar mevsiminin son günlerinde yağmurun etkili olduğu Samsun'da henüz kar yağışının beklenmediği bildirildi.

Kış mevsimine son iki gün kala sonbahar yağmurları etkisini sürdürüyor. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden(BTUM) alınan bilgiye göre Samsun'da yağmurlu havalar etkisini sürdürecek. Kış mevsimine gelindiği bu günlerde Samsun merkezde kar yağışı beklenmiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporu ise şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde 4 ila 6, iç kesimlerinde ise 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden, yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç, direk ve tabela devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Yağmur ve kapalı havaya rağmen sonbaharın renkleri güzel görüntüler oluşturuyor. Son yapraklarını da döken ağaçlar da insanlar gibi kış mevsimine hazırlığını yapıyor.