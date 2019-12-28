İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun yerli otonun 55'incilerine talip

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üretim bandından çıkacak her iki yerli otonun da 55’incilerine talip olduklarını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üretim bandından çıkacak her iki yerli otonun da 55'incilerine talip olduklarını açıkladı.


Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un tasarımı ile de göz doldurduğunu belirten Başkan Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her iki yerli otonun da üretim bandından çıkacak olan 55'incilerine talibiz” dedi.


Başkan Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Devrim arabasıyla yarım kalan hayal, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçeğe dönüştü. Bu bir inancın başarıya dönüşmesinin en güzel örneğidir. ‘Yapamazlar' diyenlere en güzel cevabı 'Türkiye'nin otomobili' verdi. Yerli ve milli teknoloji hamlemizin gözbebeği ‘Türkiye'nin otomobili' tasarımı ile de göz doldurdu. Bu tarihi güne hepimiz şahitlik ettik. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her iki yerli otonun da üretim bandından çıkacak olan 55'incilerine talibiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.