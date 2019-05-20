Samsun yine tarih yazdı

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde Samsun'un yine tarih yazdığını, Cumhur İttifakı ile başlayan milli birlik ve beraberlik ruhunun, ‘Türkiye ittifakı' şeklinde adeta taçlandığını söyledi.

Tarihi birliktelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra siyasi parti liderleri ve devlet erkanının da katıldığı 100. yıl kutlamalarında coşkuya ortak olmak için Türkiye'nin dört bir yanından insanların Samsun'a geldiğini ifade eden Başkan Aksu, "Şehrimiz muhteşem bir gün yaşadı. Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak Milli Mücadelemizin 100. yılını coşkuyla kutladık. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, 19 Mayıs'ın böylesine görkemli kutlandığı bu organizasyonun Samsun'da gerçekleşmesinde emeği olan, başta Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan olmak üzere, milletvekillerimize ve yetkililere teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

" 'Hepimiz aynı gemideyiz' mesajı verildi"

Başkan Ersan Aksu, Tütün İskelesi'nde gerçekleşen törenin son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer siyasi parti liderleri ile çektirdiği tarihi fotoğraf hakkında düşüncelerini de paylaştı. Aksu, "19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde Samsun'da tarih yeniden yazıldı. Cumhur İttifakı ile başlayan milli birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye İttifakı şeklinde adeta taçlandı. 19 Mayıs'ın ruhuna uygun olarak oluşan bu birliktelik mesajının hem ülkemizde hem de dünyada yankı uyandırdığını ve uyandırmaya devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"100. yılda tarih yazan Samsun"

Başkan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarı ile birlikte yükseliş ve şahlanışa başlayan ülkemiz son yıllarda her türlü hain saldırıya maruz kalmış olmakla birlikte, millet olarak birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmemiştir. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen odaklar, her zaman olduğu gibi yine tuzaklar kurmaya devam ediyorlar. İşte o odaklara en güzel mesaj, Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'dan verilmiştir. Samsun 100 yıl sonra yine tarih yazmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yine engin siyasi tecrübesini konuşturmuş ve hem Türkiye hem de dünya için ne denli büyük bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir."

“Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyoruz”

Törenlerde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelen Ersan Aksu, kendisiyle kısa bir süre sohbet etti. Cumhur İttifakı'nın her geçen gün daha da güçlenen bir birliktelik ruhu ile devam ettiğini ve edeceğini vurgulayan Başkan Aksu, "Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle ayrılmıştır. Milletimizin desteğiyle Türkiye'yi birlik beraberlik içerisinde hedeflerine ulaştıracağız. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir gönül birlikteliği inşa etmiştir. İnşallah bu birliktelik Türkiye'nin menfaatine her konuda devam edecektir" diye konuştu.

“ ‘Bitmeyen yolculuk' devam edecek”

Başkan Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı ve tüm katılımcıların beğenerek izlediği '1919 Bitmeyen Yolculuk' adlı dramatik sahne gösterisinin Samsunluların daha fazla istifade etmesi adına 20-21 Mayıs tarihlerinde tekrar sahneleneceğini belirterek, "1919 Bitmeyen Yolculuk gösterisi Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Samsun'da gerçekleşen 19 Mayıs etkinliklerimizin en can alıcı etkinliği oldu. 19 Mayıs günü sahnelenen gösteri, Samsunlu hemşehrilerimiz için 20 ve 21 Mayıs'ta yine sahnelenecek. Tüm Samsunlu hemşehrilerimizi Kurtuluş Mücadelemizin başlangıcını anlatan bu muazzam gösteriyi izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.