Samsun yükselişte

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, 2021 yılı döneminde Samsun'dan marka, faydalı model ve endüstriyel başvurularında artış sağlandı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2021 yılında Samsun'un, endüstriyel tasarım başvuru sayısına göre 11'inci, faydalı model başvuru sayısına göre 16'ncı, patent ve marka başvuru sayılarına göre de 18'inci sırada yer aldığını söyledi. Murzioğlu, 2021 yılında Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un marka başvurusu, patent başvurusu, endüstriyel tasarım başvuru sayısında 1'inci sıradan adını yazdırırken, faydalı model başvurusu sayısında ise 2'nci sırada yer aldığını belirtti.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, 2021 yılında marka, patent, faydalı model ve endüstriyel başvuruları istatistiksel verileri hakkında açıklamada bulundu. Samsun'da, 2020 yılında 261 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapıldığını belirten Murzioğlu, 2021 yılında bu rakamın önemli bir artışla 787 adete çıktığını söyledi. 2021 Ocak-Aralık döneminde 2020 yılına göre endüstriyel tasarım başvuru sayısının Türkiye'de yüzde 41,3 oranında artarken, bu oranın Samsun'da yüzde 201,5 olduğunu belirten Murzioğlu, “2020 yılında 18'inci sırada yer alan ilimiz, 2021 yılında ise yedi basamak birden yükselerek 11'inci sırada yer aldı. Endüstriyel tasarımda 2020 yılında yüzde 0,62 olan Türkiye payımız da, geçen yıl yüzde 1,33'e çıktı” dedi.

Karadeniz'de de 1 numara

Bir başka artış olan alanın da faydalı model başvurularına yansıdığına dikkati çeken Başkan Murzioğlu, 2020 yılında 20 adet olan faydalı model başvuru sayımız, 2021 yılında 46'ya çıktı. 2020 yılı aynı dönemine göre 2021 yılında faydalı model başvuru sayısı, Türkiye'de yüzde 23,5 oranında artarken, bu artış Samsunumuzda yüzde 130 olmuştur. 2020 yılında yüzde 0,56 olan başvuru payımız 2021 yılında yüzde 1,04'e çıkmıştır. Aynı zamanda, faydalı model başvuru sayısına göre 2020 yılında 19'uncu sırada yer alan ilimiz 2021 yılında 16'ncı basamağa yükselmiştir. Patent başvurusunda da ilimiz yükseliş kaydetmiştir. 2020 yılında 59 olan patent başvuru sayımız 2021 yılında 63 adet olmuştur. 2021 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre patent başvuru sayısı, Türkiye'de yüzde 2,9 oranında artarken, ilimizde ise yüzde 6,8 oranında olmuştur. Başvuru payımız da yüzde 0,72'den, yüzde 0,75'e çıkmıştır. Bu alanda Türkiye sıralamamızda 2020 yılına göre bir basamak gerileyerek 18'inci sırada yer aldık. Marka başvurularında da ilimiz 2020 yılına baktığımızda önemli bir artış göstermiştir. 2020 yılında bin 303 olan marka başvuru sayımız, geçen yıl bin 414 olarak kayıtlara geçmiştir. 2021 döneminde bir önceki yıla göre marka başvuru sayısı, Türkiye'de yüzde 13,2 oranında artarken, ilimizde bu oran yüzde 8,5 oranında olmuştur. Marka başvurularında 2020 yılında 19'uncu sırada yer alan ilimiz 2021 yılında bir basamak yükselerek 18'e çıkmıştır. 2021 yılında Karadeniz Bölgesi'nde ilimiz marka başvurusu, patent başvurusu, endüstriyel tasarım başvuru sayında 1'inci sıradan adını yazdırırken, faydalı model başvurusu sayısında ise 2'inci sırada yer almıştır” diye konuştu.

“Fikir üretmek en önemli zenginlik”

Günümüzde girişimcilik ruhunun önemine vurgu yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Girişimcilik ruhu günümüzün en önemli zenginleşme, kalkınma ve toplumsal refahı yükseltme aracı konumunda. Bu yüzyıl, dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz. Kaynağıysa insan. Geçtiğimiz yüzyılda amaç, zengin doğal kaynaklara, petrole ulaşmaktı. Şimdiyse amaç, insan kalitesini artırmak. Zira zenginlik, doğal kaynakla değil, fikir üreterek geliyor. Fikri üreten de insan. O yüzden artık dünyanın en güçlü insanları, en çok takip edilen, en çok rol model alınan kişileri, girişimciler. Çünkü girişimciler dünyayı, iş yapma biçimini, muazzam bir şekilde değiştiriyor, alıştığımız ezberleri bozuyorlar. Fikri mülkiyetin, patentlerin, markaların, tasarımların ulusal ve uluslararası rekabette ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bilgi odaklı bu ekonomik değişim ve gelişmeler, fikri ve sınai mülkiyetin önemini daha da artırmaktadır. Ülke olarak önemli hedeflerimiz var. Oda olarak sektörlerin gelişimi adına kentin önde gelen kurumlarıyla birlikte elimizden gelen desteği sağlama gayretindeyiz. Daha önceden az olan bu yöndeki başvurularımızın son yıllarda artış olması da sevindirici. İnşallah bu sayıları artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.