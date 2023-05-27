Samsun yüzölçümünün yüzde 7,08'i korunuyor

Doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olan Samsun'un doğal, tarihi ve vahşi yaşam alanları büyük bir titizlikle dış etkenlere karşı korunuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran Samsun'da korunan alanların toplamı 688 bin 165 dekar alan. Korunan alanlar il yüzölçümünün yüzde 7.08'ini oluşturuyor. Samsun'da insanların girmesini yasak olduğu, endemik bitki ve canlıların olduğu birçok alan bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Yeşilırmak Deltası Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı, Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bilimsel çalışmaların yapılması, doğal dengenin bozulmaması ve vahşi yaşamın korunması için insan girişine ve müdahalesine izin verilmiyor. Ayrıca bakanlık tarafından Çalkaya Takım Şelaleleri Tabiat Anıtı, Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı, Gelemen Sülün Üretme Merkezi, Terme Sülün Üretme Merkezi ve Kunduz Geyik Üretme Merkezi de korunan alanlar arasında yer alıyor. Ayrıca Samsun'da girilmesi yasak olan ormanlarda zehirli ve yenmez mantar türleri de bulunuyor.

Hayvanlara işkence yapanların gözünün yaşına bakılmadı: 13 kişiye 167 bin TL ceza kesildi

Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında Samsun'da 2003 ile 2022 yılları arasında 1936 kişiye toplam 1 milyon 898 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2023 yılında bu zamana kadar ise 62 kişiye toplam 328 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde de 2023 yılında hayvanlara kötü muamele yapan 13 kişiye toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı.

Fotokapana yaban kedisi ve kurt yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki bölgelerdeki yaban hayatını fotokapanlar ile aralıksız olarak izliyor. Bu çerçevede farklı bölgelere yerleştirilen 23 adet fotokapan ile vahşi yaşam kayıt altına alınıyor. Samsun'da yerleştirilen fotokapanlara kızıl geyik, kurt, karaca, yaban kedisi, yaban domuzu ve çakal gibi hayvan türleri yakalandı. Ayrıca yaban hayatı tedavi çalışmaları çerçevesinde bu yıl içerisinde 26 yaban hayvanı tedavi edilerek, tekrar doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Kış döneminde de 1200 kilo yem hayvanların yiyecek bulmada zorluk çekmemesi için doğaya bırakıldı.

83 adet kızıl geyik doğaya salındı

1984 yılında bir çift kızıl geyik ile üretime başlanan Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezinde 2023 yılında üretme merkezinde 38 adet geyik bulunmakta. 2023 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 83 adet kızıl geyik doğaya yerleştirildi. 2023 yılında da Çorum'da 8 adet kızıl geyik salımı planlanıyor.