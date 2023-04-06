Samsun'a 12,7 milyon TL'lik yeni ağız ve diş sağlığı merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın Samsun'daki diş sağlığı alanındaki üç önemli yatırımından birisi olan 12 milyon 725 bin TL'ye yapılan Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü kapılarını hastalarına açıyor.

Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini hizmete girişi öncesi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz'la birlikte ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, binanın son durumu ve yapılanlar hakkında Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin'den bilgi aldı.

Akabinde açıklama yapan Müdür Oruç, "Sağlık Bakanlığımızın ilimizdeki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. İlimiz Şehir Hastanemiz, ilçe devlet hastanelerimiz ve 1. basamak sağlık tesislerimiz gibi önemli projelerin yanında diş sağlığı alanında da birçok yatırıma ev sahipliği yapıyor. Bu projelerden Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi Ocak ayında hizmete açtık. 50 ünitli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde açılış için gün sayıyoruz. 27 ünitli Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi ise artık tamamladık ve sağlık tesisimizi 17 Nisan tarihinde inşallah halkımızın hizmetine açıyoruz. Bugün hastane yöneticilerimizle birlikte son düzenlemeleri ve çalışmaları yerinde değerlendirdik. Ünitlerimiz ve bekleme alanlarında yer alacak oturma gruplarımız hazır. Son rötuşlar ve detaylı temizlik yapıldıktan sonra merkezimiz açılışa hazır olacak. Çarşamba ve Bafra'daki diş sağlığı tesislerimizin hizmete girmesiyle halkımız yaşadığı yerde tedavisini tamamlayabilecek ve merkezlerimizin hasta kabulü sayesinde Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin yükünü de azaltacağız. 12 milyon 725 bin TL'lik yatırımla 17 Nisan'da hizmete girecek ve 4000 metre kapalı alana sahip olacak diş sağlığı merkezimizin bölgemize ve Çarşambamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.