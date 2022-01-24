Samsun'a 1,5 günde 62,7 kilo yağış düştü

En sert kışlardan birini yaşayan Samsun'da son 1,5 günde şehir merkezine metre kareye 62,7 kilo yağış düştü.

Son yılların en sert kış günlerini geçiren Samsun'da Ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da 23 Ocak'ta şehir merkezine metre kareye 40,7 kilo yağış düşerken, 24 Ocak'ta ise saat 10'a kadar şehir merkezine metre kareye 22 kilo yağış düştü. İç kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kıyı kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları yağışlarla ilgili olarak, “Samsun merkeze 23 Ocak'ta metre kareye 40,7 kilo, 24 Ocak'ta ise şimdiye kadar 22 kilo yağış düştü. Kar yüksekliği olarak da Salıpazarı 153 cm, Çarşamba 117 cm, Kavak'a ise 78 cm kar yüksekliği var. Ayrıca Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda da 1 cm kar kalınlığı var” bilgilerini verdi.

Samsun'da hava sıcaklıklarının Salı günü en düşük sıfırın altında 2 derece, Çarşamba günü sıfır derece, Perşembe günü sıfırın altında 2 ve Cuma günü sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.