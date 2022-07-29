Samsun'a 1,5 milyar TL'ye yakın sağlık yatırımı

Samsun'da devam eden sağlık yatırımların bitirilmesiyle birlikte toplam 1 milyar 462 milyon 373 bin TL yatırım yapılmış olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'da 2021-2022 yılları arasında tamamlanan sağlık yatırımları için, 29 milyon 608 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte Samsun'da toplam 1 milyar 462 milyon 373 bin TL yatırım yapılmış olacak.

Samsun'da yapımı devam eden hastanelerdeki son durum

1 milyar 69 milyon TL proje bedelli 900 yatak Samsun Şehir Hastanesi (450 genel hastane,250 göğüs+ KVC, 200 onkoloji) inşaatının fiziki gerçekleşmesi yüzde 55 seviyesine ulaştı. 126 milyon 900 bin TL proje bedelli Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin (250 yatak) yüzde 65'i tamamlandı. 23 milyon 555 bin TL proje bedelli Bafra 50 Ünit Aile Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Hizmet Binası ve 2 ekip 112 istasyonu işinin yüzde 82'si bitirildi. 52 milyon 800 bin TL proje bedelli Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi'nin (50 yatak) yüzde 9'u tamamlandı. 12 milyon 725 bin TL proje bedelli Çarşamba 20 ünit ADSM işinin yüzde 85'i tamamlandı. İnşaattı devem eden 9 adet inşaatın toplam maliyeti ise 1 milyar 432 bin TL.