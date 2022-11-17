İhlas Haber Ajansı

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Samsun'a 2 kişiyi silahla yaralayan genç tutuklandı

Samsun’da 2 kişiyi silahlı yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kişiyi silahlı yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.C.K. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olaydan sonra kaçan A.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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