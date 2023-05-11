Samsun'a 200 araçlı otopark ve meydan

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yıkılan Anakent İş Merkezi'nin yerine yapacağı otopark, kafe ve meydan projesinin inşaat çalışmalarına başladı. Başkan Mustafa Demir, alanın altına 3 katlı 200 araç kapasiteli otopark, üstüne de tarihi dokuya uygun meydan kafe inşa edileceğini ve 2024 Nisan'da tamamlanacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlar sürüyor. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi'nin olduğu alana inşa edilecek otopark, kafe ve meydan projesinde yeşil ve kent estetiği ön planda tutulacak. Çalışmaların başladığı otopark, kafe ve meydan projesinde fore kazık ve döküm işlerine başlandı. 327 kazıktan 15'inin beton dökümü gerçekleşti.

"Maksimum fayda hedefliyoruz"

Proje ile şehrin hem yeni bir otoparka hem de yeni bir yaşam alanına kavuşacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İnşaat çalışmalarımız başladı. Yaptığımız her projede maksimum faydayı hedefliyoruz. Otopark projelerimizi oluştururken de bu doğrultuda hareket ettik. Kısıtlı alanı nasıl daha iyi kullanabileceğimizi hesapladık. Bu projede onlardan biri. Altı otopark üstü kafe ve meydan. Yani bir işle iki önemli kazanım sağlıyoruz. Samsun'a hem otopark hem meydan kazandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bitirip hizmete açacağız" dedi.