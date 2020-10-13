Samsun'a 454,5 milyon TL'lik sağlık yatırımı

Sağlık yatırımları bir bir yükseliyor

İnşaatı devam eden 1. basamak sağlık yatırımları kapsamında 43 milyon 242 bin TL proje tutarlı Vezirköprü Devlet Hastanesi (150 yatak, 20 ünite, ADSM) inşaatının yüzde 94'ü tamamlandı ve bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. 126 milyon 900 bin TL proje bedelli 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 10'u tamamlandı. 25 yatak kapasiteli ve 14 milyon 974 bin TL proje bedelli 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'nin yüzde 89'u tamamlandı. Yüzde 91'i tamamlanan 14 milyon 634 bin TL proje bedelli 25 yatak kapasiteli Kavak Devlet Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. 23 milyon 55 bin TL proje bedelli Bafra 50 ünite ADSM Hizmet Binası ve 2 ekip 112 istasyonu yapım işi ile 5 milyon 147 bin TL proje bedelli Terme 1. Basamak Hizmet Binası (TSM, 5-6 hekimli ASM, 3 ekipli A2 tipi ASH) inşaatları yeni başladı.

Arsa, proje, ihale, sözleşme ve planlama aşamasındaki 2. basamak yatırımlar kapsamında 900 yatak Şehir Hastanesi (450 Genel Hastane, 250 Göğüs+ KVC, 200 Onkoloji) projesinin ihale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 150 yatak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi ile 100 yatak Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri projesi yer teslimi aşamasında. Gazi Devlet Hastanesi (400) projesi, Şehir Hastanesi Projesi tamamlandıktan sonra ihale edilecek. SBÜ Samsun EAH Nükleer Tıp Merkezi, 250 yataklı Atakum Devlet Hastanesi, Çarşamba 20 ünite ADSM ve 50 yataklı Alaçam Devlet Hastanesi projeleri ihale aşamasında. 25 yataklı Ayvacık Devlet Hastanesi projesinde de alternatif arsa çalışmaları devam ediyor.

İlkadım Kılıçdede (Sağlık İl Müdürlüğü arsa alanı) 1. Basamak Hizmet Binası (ASM, KETEM, 4 Ekipli A2 Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi), İlkadım Ulugazi (Eğitim araştırma hastanesi yanındaki arsa) 1. Basamak Hizmet Binası (4 Ekipli A2 Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi), İlkadım Kökçüoğlu( Eski Ruh Sağlığı Hastanesinin bulunduğu alan) 1. Basamak Hizmet Binası (1 Ekipli A2 Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 hekimli Zeytinlik Aile Sağlığı Merkezi ve 8 hekimli Hastanebaşı Aile Sağlığı Merkezi, Yakakent 1. Basamak Hizmet Binası ( TSM , ASM, 1 Ekipli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) ve Canik . 1 Basamak Hizmet Binası (ADSM+TSM+ASM) projeleri ise planlama aşamasındaki yatırımlar.