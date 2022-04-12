Samsun'a 68 köprü ve 2 tünel

Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'a 2 tünel ve 68 adet köprü yapılması hedefleniyor.

Bölge Müdürlüğü Samsun'da 2003 yılında 120 km olan bölünmüş yol çalışmalarına 192 km daha ekleyerek 312 km'ye çıkartmayı hedefliyor. Toplam uzunluğu 329 km olan projenin 312 km'sinin yüzde 95'i, taahhütte devam eden 17 km'sinin de yüzde 5'i tamamlandı. 2003 yılında 55 adet (3 bin 752 metre) olan köprüye ek olarak 68 adet (13 bin 448 metre) köprü daha yapılması planlanıyor. Hedeflenen köprülerin yapımı bittiğinde Samsun'da Karayolları tarafından yapılan köprü sayısı 123'e, köprülerin toplam uzunluğu da 17 bin 200 metreye ulaşacak. Ayrıca 200 yılında 1 adet (553 metre) olan tünele ek olarak 2 adet (2 bin 235 metre) tünel daha yapılması planlanıyor. 2 tünelin daha yapılmasıyla birlikte Samsun'daki 3 tünelin toplam uzunluğu 2 bin 788 metreye ulaşacak. Öte yandan Samsun'da 127 km uzunluğundaki tek yollar işinin 98,6 km'si tamamlandı. Taahhütte devam eden 28,7 km'lik işin yapımına devam ediliyor.

7. Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da 10 adet projesinin yapımına devam edilirken, 2003-2022 yılları arasında 86 km uzunluğundaki Samsun-Ankara yolu, 85 km uzunluğundaki Samsun-Ordu yolu, 90 km uzunluğundaki Samsun-Sinop yolu, 16,9 km uzunluğundaki Çarşamba-Ayvacık-Salıpazarı yolu ve 12 km'lik Vezirköprü geçişinin yapımı tamamlandı.