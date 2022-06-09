Samsun'a 70 yeni aile hekimliği birimi

Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde 70 yeni aile hekimliği birimi açılıyor.

Samsun'da sürdürülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin görüşüldüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Toplantısı, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç başkanlığında gerçekleştirildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Başkan Yardımcıları Dr. Erdinç Özoğlu, Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu ve ilgili birim sorumlularının katıldığı toplantıda, Samsun'da yeni hizmete açılacak Aile Hekimliği Birimlerine dair yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı sonrası Samsun'da 70 yeni aile hekimliği birimi açılacağı bilgisini veren Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Vatandaşlarımızın koruyucu sağlık hizmetiyle buluştuğu ilk nokta olan, aile hekimliği birimlerimiz, günümüzde kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumu için büyük önem arz ediyor. Bu hizmetin Sağlık Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda, etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 423 aile hekimliği birimimizdeki 800'ün üzerinde personelimizle özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu özverili hizmetin daha iyi koşullarda verilebilmesi için aile hekimi başına düşen nüfus oranın azaltılması ve 2 bin 700 civarına çekilmesi önem arz ediyor. Bu rakam ilimizde 2021 yılı itibariyle 3 bin 149 olarak gerçekleşti. Biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu hedefe ulaşmak, hızla gelişen ve büyüyen Samsun'daki yeni yerleşim alanlarındaki birinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacını tamamlamak ve hali hazırda sunulan hizmeti güçlendirmek için yeni aile hekimliği birimleri açma kararı aldık. Yer ve bölge seçimi çalışmalarımızda son safhaya geldik. Çalışma sona erdiğinde daha önce açılan 35 yeni aile hekimliği birimine ilave olarak, bu yıl içerisinde İlkadım, Atakum, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerimiz ağırlıklı olmak üzere toplam 70 yeni aile hekimliği birimi açmış olacağız. İnşallah yeni açılacak aile hekimliği birimlerimizle, ilimizde sunulacak birinci basamak sağlık hizmetlerini el birliğiyle daha kaliteli ve işlevsel bir hale getireceğiz” dedi.