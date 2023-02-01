Samsun'a beklenen yağış geldi: Metrekareye 44,2 kilo yağış düştü

Kış mevsiminin ilk iki ayını neredeyse yağış görmeden geçiren Samsun'da son bir günde metrekareye 44,2 kilo yağışın düşmesi, herkesi sevindirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da bu kışın ilk iki ayı kurak geçti. Günlerce yağış almayan Samsun'da 31 Ocak'ta başlayan yağmur, 1 Şubat sabahına kadar aralıksız olarak devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran yağışlar sahil kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkili oldu. Samsun'un merkez ilçelerinden Tekkeköy'e 44,2 kilo, Canik'e 25,5 kilo, İlkadım'a 22,1 kilo ve Atakum'a da metrekareye 19,7 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alının bilgilere göre Samsun'da 31 Ocak saat 06.00 ile 1 Şubat saat 06.00 arasında sırasıyla metrekareye Tekkeköy'de 44,2 kilo, Salıpazarı'nda 30,8 kilo, Çarşamba'da 29,2 kilo, Bafra'da 27,6 kilo, Canik'te 25,5 kilo, İlkadım'da 22,1 kilo, Alaçam'da 21 kilo, 19 Mayıs'ta 20,6 kilo, Terme'de 20,4 kilo, Ladik'te 20 kilo, Ayvacık'ta 19,9 kilo, Atakum'da 19,7 kilo, Yakakent'te 15,5 kilo, Asarcık'ta 11,5 kilo, Havza'da 10,1 kilo, Kavak'ta 9,5 kilo ve Vezirköprü'de 8,6 kilo yağış düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 9 ila 6 derece arasında olması beklenirken, yağışların hafta sonu da etkili olması tahmin ediliyor.