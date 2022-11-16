Samsun'a Filistinli kardeş

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Nablus Belediyesi arasında “kardeş şehir” anlaşması imzalanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı.

Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan komisyon toplantısında 30 madde görüşüldü.

Samsun, Filistin'in Nablus kenti ile “Kardeş Şehir” oluyor

Komisyonda diğer maddelerin yanı sıra kardeş şehir maddesi de ele alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin söz konusu madde üzerinde söz alarak, “Filistin'in Nablus kenti, İsrail'in baskıları altında bir şehir. Nablus aynı zamanda bir Osmanlı kentidir. 1. Dünya Savaşı'nda kaybettiğimiz kentlerden birisi. Bunun yanında tarihi bir kent olma özelliği de taşımaktadır. 2. Abdülhamit Han'ın yaptırmış olduğu çarşı ve camilerimiz bulunuyor hala burada. Nablus Belediyesi ve bizim aramızdaki gençlik, kültür, spor, bilim ve tarihsel anlamda çalışmaları yürütmek amacıyla böyle bir kardeş şehir uygulamasına başkanımız olur verdi. Ben de birçok kez bölgeye gitmiş birisi olarak Nablus kentinin gerçekten ciddi olarak seçilmiş olduğunu söyleyebilirim. Orada 100 bin civarında mülteci bulunuyor. İsrail'in işgal etmiş olduğu bölgelerden oraya sığınana mülteciler var. Oradaki mültecilerin durumu içler acısı. Bu anlamda inşallah alacağımız kararla birlikte kardeşçe iyi bir faaliyet yürüteceğimizi düşünüyorum” dedi.

Akdin'in açıklamasının ardından tüm grup başkanvekilleri maddeyi kabul ettiklerini ifade ederek, Filistin ve Nablus kentine ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya hazır olduklarını beyan ettiler. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da Filistin'de birçok mazlumun İsrail zulmü altında olduğunu ifade ederek, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

İlgili komisyonlardan havale edilen maddeler cuma günkü meclis toplantısında görüşülecek.