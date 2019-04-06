İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü, arasında Vezirköprü 990 KWE Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali'nin de bulunduğu 18 projenin yapımına devam ediyor.

İller Bankası'nın Samsun'da 6 adet alt yapı (SUKAP), 8 adet diğer alt yapı, 3 adet üst yapı, 1 adet yenilenebilir enerji olmak üzere 18 adet işi bulunuyor. 18 projenin toplam proje tutarı 100 milyon 667 bin TL değerinde olurken, yatırımların yüzde 61'i tamamlandı.

Samsun'a Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali yapılıyor

Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Vezirköprü 990 KWE Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu işinin ise yüzde 18'i tamamlandı. Projenin sözleşme bedeli ise 4 milyon TL.

Alt yapı yatırımları devam ediyor

Alt yapı yatırımları kapsamında Kavak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yer teslimi yapıldı. Ladik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yer teslimi yapıldı. 19 Mayıs Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapım işinin yüzde 95'i tamamlandı. Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı. Yakakent Arıtma Tesisi Kanalizasyon ve Derin Deniz Deşarjı inşaatının yüzde 97'si tamamlandı. Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının da yapımına başlandı.

Üst yapı yatırım faaliyetleri kapsamında Atakum Belediyesi 2018 Yılı Kent Meydanı Çevre Düzenleme yapım işinin yüzde 98'i tamamlandı. Atakum Belediyesi 2018 Yılı Lozan Caddesi Çevre Düzenleme yapım işinin yüzde 57'si tamamlandı. Tekkeköy Türk Hamamı yapım işinin yüzde 95'i tamamlandı.