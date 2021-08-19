Samsun'a ilk 7 ayda geçen yıllardan yüzde 25 daha fazla yağış düştü

SAMSUN (İHA) – 2021 yılının ilk 7 ayında Samsun'a geçen yılların ilk 7 ayına oranla yüzde 25 daha fazla yağış düştü.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında meteorolojik kuraklık yaşanırken, Samsun'da ise bu sene ilk 7 ayda yağışların geçen senelere göre arttığı belirlendi. İklim değişikliğinin etkileri de göz önüne alındığında Samsun'a ilk 7 ayda en çok yağış metre kareye 89,9 kilo ile şubat ayında yağarken, en az yağış ise metre kareye 18,5 kilo ile nisan ayında düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları yağışlar konusunda, “Samsun'un temmuz ayı yağış ortalaması metre kareye 38,9 kilo. 2021 yılının temmuz ayında ise metre kareye 52,8 kilo yağış düşmüş. Yine bu yıl haziran ayında metre kareye 83,7 kilo yağış düştü. Mayıs ayında 89 kilo, nisan ayında 18,5 kilo, mart ayında 84,8 kilo, şubat ayında 89,9 kilo ve ocak ayında ise 39,4 kilo yağış düştü. Böylece ilk 7 ay değerlendirildiğinde Samsun'a geçen yıllardan yüzde 25 daha fazla yağış düştü” bilgilerini verdi.

Hava sıcaklıkları konusunda da bilgi aktaran uzmanlar, açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:

“Samsun'da bu yıl ortalama sıcaklık mevsim normallerinin ve aylık ortalamanın 1,8 derece üzerinde geçti. Samsun'da temmuz ayı sıcaklık rekoru 37,5 derece ile 1973'te ölçülmüş. Bu yıl ise merkezde gözlemlenen en yüksek sıcaklık 32,7 derece olmuş. Sonuç olarak bu yıl temmuz ayında sıcaklıklar uzun yıllar otalamasının 1,8 derece üzerinde seyretmiş.”

Samsun'da hava sıcaklıklarının 20 Ağustos Cuma 27 derece (sağanak yağışlı), 21 Ağustos Cumartesi 27 derece (parçalı bulutlu), 22 Ağustos Pazar 27 derece (gök gürültülü ve sağanak yağışlı) olması bekleniyor.