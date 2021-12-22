İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'a kar geldi: Atakum'da mücadele başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da kar yağışlarının görülmesiyle Atakum Belediyesi, yüksek kesimlerdeki yollarda karla mücadele çalışmalarını başlattı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kar yağışlarının görülmesiyle Atakum Belediyesi, yüksek kesimlerdeki yollarda karla mücadele çalışmalarını başlattı.


Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin yüksek kesimlerinde görülen ve devam eden kar yağışının ardından çalışmalarına başladı. Kabadüz ve Erikli mahalleleri başta olmak üzere kar yağışı görülen çevre mahallelerin ulaşım ağında çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın yağışlardan etkilenmemesi için iş makinaları ile yolları açıyor.



Ekipler teyakkuzda


Karla mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Atakum Belediyesi ekipleri buzlanma riskine karşı tuz, kum ve solüsyon stoklarını yaptı. Araçların bakımlarını da tamamlayan ekipler yeni lastikler ve zincirlerle karla mücadelede sahada olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte muhtemel bir donmaya karşı teyakkuzda olan ekipler kentte ulaşımın etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.