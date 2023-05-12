Samsun'a Karadeniz'in en büyük 'kongre ve kültür merkezi' yapılacak. Merkezin protokol imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Merkezin finansını tamamen Samsun Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Bu durum finansal olarak belediyenin gücünü gösteriyor. Karadeniz'de en büyük, İstanbul ile de yarışır bir eser kazandırılacaktır. 18 ay gibi bir süre zarfında bitirilecek" dedi.

İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsü içerisinde 50 bin metrekarelik bir alana yapılacak olan kongre ve kültür merkezi için protokol imza töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunulması ile başladı. Akabinde konuşmalara geçildi.

"İstanbul ile de yarışır bir eser kazandırılacaktır"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı konuşmada, "Kongre ve kültür merkezi bayağı büyük planlanmış. Gelecekle alakalı şehrin geleceği yeri bugünden öngörmek lazım. İstanbul'da Vatan Caddesi var. Yapıldığı zaman çok eleştiri konusu olmuştu. Çok çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Bugün Vatan Caddesi olmasa İstanbul nefessiz kalıyor. Yine Yıldız'daki yollar da o günün Türkiye'sinde eleştiri konusu olmuştu. Şu an Yıldız Yokuşu'nu kapatırsanız İstanbul'da yollar kilitleniyor. Dolayısıyla öngörü çok önemli bir şey. Bugünden onu görmek ve şehri planlamak gerekiyor. Önemli bir yatırım. Finansını tamamen Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Bu durum da finansal olarak belediyenin gücünü gösteriyor. 50 bin metrekaredir. Tabii, bunların birim maliyetleri normal konutlara göre çok daha maliyetlidir. Samsun önemli bir üretim merkezidir. Şu anda 1,3 milyar dolar ihracatı vardır. Bu Türkiye'nin ihracatının yüzde 1'idir. Bunu yüzde 2'ye çıkarmak gibi bir hedefimiz vardır. Tabii, bu ekonomik hareketlilik beraberinde kültür ve sanatı da getirecektir. Dolayısıyla bu kültür merkezi çok iş görecektir. Samsun doğa harikası bir yerdir. Doğa turizmini burada geliştireceğiz. Yüzde 2 ihracatı gerçekleştirecek her şey var bu şehirde. Karadeniz'de en büyük, İstanbul ile de yarışır bir eser kazandırılacaktır. 18 ay gibi bir süre zarfında bitirilecektir" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nden sonra bildiğimiz kadarıyla metrekare olarak en büyük merkez"

Önemli bir protokol olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Bugün önemli bir imza törenindeyiz. Samsun bölgenin merkezidir. Sanıyorum Türkiye'de bütün imkanları birleştirerek stratejik hedeflere bilinçli bir şekilde yürüyen ender şehirlerden bir tanesiyiz. Büyükşehir Belediyesinin vizyonunu, imkan ve kabiliyetlerini çok doğru okuyarak vizyon projeleri ile bu şehri bölgenin merkezi olarak, ayrıca Türkiye'nin yurt dışına açılma konusunda da büyük bir potansiyelini yorumlayarak ona göre hareket ediyoruz. Özellikle bizim akıllı şehir uygulamaları, trafikte çözümler, otopark uygulamalarıyla birlikte özellikle bizim çevreye hassasiyetimizle ortaya çıkan vizyon projeleriyle üniversitemizle çok ciddi iş birliği halinde çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu salon ve buna benzer birkaç salonumuz artık yetmiyor. Geceleri de tahsis etsek yine yetmiyor. Bu yeni yapılacak merkez müthiş fonksiyonlara olan bir kongre ve kültür merkezidir. Tam da bu anlamda üniversitenin giriş kısmı, Samsun'un en iyi lokasyonlarından bir tanesidir. Şu anda İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nden sonra bildiğimiz kadarıyla metrekare olarak en büyük merkezinin projelerini başladık. Bu protokol ile birlikte arsanın temini gerçekleşmiş oluyor. Bu projenin şimdi ihalesini yapacağız. Bu sene içerisinde temelini atacağız. Özellikle gençler burayı not etsin. Muhtemelen burası bir G20 zirvesi yaşayacaktır. O kalitede ve o niteliktedir. Bu proje 47 bin metrekaredir. İnşaatı ile birlikte 50 bin metrekareyi bulacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Demir ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal arasında protokol imzalandı. İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.