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Samsun'a kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun’un yüksek kesimlerine kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun'un yüksek kesimlerine kar yağışı uyarısı yapıldı.


İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklentisinin dile getirildiği açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe günü hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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