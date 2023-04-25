Samsun'a nefes aldıracak proje

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Anakent İş Merkezi'nin olduğu alana inşa edilecek otopark, kafe ve meydan projesi ile kentte yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

İhalesi yapılan ve kısa bir süre sonra yapımına başlanacak proje kapsamında alanın altına 3 katlı 200 araç kapasiteli konvansiyonel otopark, üstüne de tarihi dokuya uygun kafe ve meydan inşa edilecek. Proje ile bölgenin otopark sorununa neşter vurulacak. Ayrıca üst tarafa ise tarihi dokuya uygun kafe ve meydan inşa edilecek. Böylece Büyükşehir Belediyesi tek projeyle hem otopark sorununu çözecek hem de vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir meydan kazandıracak.

“Samsunluların yeni buluşma noktası olacak”

Söz konusu projeyi çok önemsediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yaptığımız her projede maksimum faydayı hedefliyoruz. Otopark projelerimizi oluştururken de bu doğrultuda hareket ettik. Kısıtlı alanı nasıl daha iyi kullanabileceğimizi hesapladık. Bu projede onlardan biri. Anakent İş Merkezi'nin yıkım çalışmalarını tamamladık. İhalesini gerçekleştirdik. Müthiş bir proje hazırladık. Bu alan çok güzel ve modern bir meydana dönüştürülecek. Samsun'a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Projenin gerçekleştirilmesini vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Ömer Parlak, alanın meydan olarak değerlendirilmesinin kent için çok iyi olacağını söyleyerek "Başkanımıza bu konuda başarılar diliyorum. Halkın en büyük arzusu oturabileceği çay içebileceği bir yer olacak. Burası da Samsunlulara nefes olur. Geçerken gönlümüzde çiçekler açar. Ailemizle gezerken oturup bir çay içeriz. Kısacası nefes alırız" ifadelerini kullandı.

“Eski binanın yıkılması iyi oldu”

Anakent İş Merkezi binasının yıkılmasının iyi olduğunu belirten Mehmet Kılıç ise “Samsun'un öyle yerlere ihtiyacı vardı. Eski binanın buradan kalkması iyi oldu. Otopark olacağını biliyordum ama üstüne meydan olacağını bilmiyordum. İyi düşünülmüş. Hem park sorununa çözüm olur hem de Samsun yeni meydana kavuşur. Güzel bir proje. Samsunumuza ve bizlere hayırlı olsun" şeklinde konuştu.