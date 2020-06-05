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Samsun'a şehit ateşi düştü

Suriye’nin İdlib bölgesinde zırhlı ambulansa yapılan saldırıda şehit olan askerin şehadet haberi Samsun’daki ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde zırhlı ambulansa yapılan saldırıda şehit olan askerin şehadet haberi Samsun'daki ailesine ulaştı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de zırhlı ambulansa yapılan saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alınarak, gerekli karşılık verilmiştir" denildi.


Ambulansa yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit düştü. Şehidin Samsunlu olduğu öğrenildi. Acı haber yetkililer tarafından, Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.


Polis Memuru Atakan Arslan'ın ardından Samsun'a bir hafta içinde ikinci şehit ateşi düştü.

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