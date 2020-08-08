Samsun'a şehit ateşi düştü

Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural (24), Irak'ta şehit oldu. Şehidin Vezirköprü ilçesi Çekalan Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Ural'ın naaşı bu gece askeri uçakla Merzifon Havaalanı'na getirilerek Merzifon Devlet Hastanesi'nin morguna konulacak.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, yarın Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.