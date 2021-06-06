Samsun'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uman Çavuş Samet Şeker'in (25) Samsun'un Bafra ilçesinde baba ocağına ateş düştü.

Şehit haberi alan ailesi ve komşuları büyük üzüntü yaşadı. Şeyhören Mahallesi'ne giden İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, aileye acı haberi vererek başsağlığı diledi. Üzüntülü Baba Nurettin Şeker, "Bu sabah 08.30'da görüştük. 'Ben sonra ararım' dedi, o kadar” diye konuştu.

Amca Fikri Şeker de, “Sabah saat 08.30 gibi görüştük. Görevde olduğunu söyledi. 'Gayet iyiyim' dedi. Şehit haberini arkadaşları sosyal medya hesaplarına atmışlar, oradan öğrendik" dedi.

"1 buçuk ay sonra düğünümüz vardı"

Şehidin nişanlısının babası Hüseyin Dursuni, ”En son bayramda görüştü. 1 buçuk ay sonra düğünümüz vardı. Temmuz'un sonunda niyetimiz öyleydi. Ama o düğünü erken yaptı" şeklinde konuştu.

Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uman Çavuş Samet Şeker'in nişanlı olduğu, evlilik için hazırlıklar yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Samsun-Çarşamba Havaalanı'na uçakla gelecek, oradan da Bafra'ya getirilerek Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacak.