Samsun'a 'şeker' dopingi

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime geçmesi için bakım ve onarım çalışmaları devem ediyor. Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan fabrikayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında fabrika müdürü Akif Ulukaya ve yetkililerden bilgi aldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Şeker Fabrikamızın yeniden üretime geçmesi için diğer şeker fabrikalarından alanlarında uzman 37 ustabaşı, 63 muvakkat işçi olmak üzere toplam 100 kişilik bir ekiple fabrikanın bakım ve onarım (revizyonu) çalışması yapılmaktadır. Fabrikamızdaki makineleri tek tek elden geçirip üretime hazır hale getirmek için çalışmalar yapıyorlar. Her şey sorunsuz ilerliyor çok şükür, fabrikamız en kısa zamanda üretime hazır hale gelecek” dedi.

4 ton pancar tohumu geldi

Şeker ekimi için makinelerin tahsisini yapıldığını söyleyen Başkan Doğan, "Şeker pancarının ekiminde kullanılan 20 adet altı sıralı mibzer makinesi temin edildi. 4 bin kg pancar tohumu geldi ve gübrelerimiz de geliyor. Üreticimizin şeker pancarı ekmesi için gereken altyapıyı oluşturduk. Çiftçimize güveniyoruz ve el birliği ile fabrikamızı açacağız” diye konuştu.

Başkan Doğan, “Şeker fabrikamızın açılması için diğer şeker fabrikalarından alanlarında uzman personeller geldi. Yıllarca şeker fabrikalarında müdürlük yapan Fabrika Müdürümüz Akif Ulukaya ve çalışma arkadaşları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde ifade etti.

“Şeker pancarı yeninden en önemli gelir kaynaklarından biri olacak"

"En büyük destekçimiz çiftçimiz" diyen Başkan Halit Doğan şunları söyledi: “Çiftçimiz için şeker pancarı yeninden en önemli gelir kaynaklarından biri olacak. Şeker pancarı ton fiyatı rekor bir artışla 2019 yılında 235 liradan 300 liraya yükseldi. 2020 yılında inşallah daha da artacak. Türk-Şeker Genel Müdürü 12 poların altına inilmeyeceğini yani 12 poları baz alarak uygulama yapılacağını duyurdu, bu durum çiftçimiz için de büyük önem arz ediyor."

İncelemelerden sonra Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Fabrika Müdürü Akif Ulukaya ve personeller yemekte bir araya geldi.