İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyir halinde bir otomobili Yakakent girişi Çam Gölü mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada 156 gr bonzai maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, 1 gram skunk maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.U.(33), B.E.(39) ve S.U.(42) gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.