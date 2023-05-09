Samsun'a yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü binası

Samsun'da, 16 Ocak'ta ihalesi yapılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının yapımına başlandı.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni binasının inşaatı, 20 Mart'ta yer tesliminin yapılmasının ardından başladı. İlkadım ilçesi Ulugazi (Kadıköy) Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde, İlkadım Belediyesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında eski havalimanı pisti yanındaki alanda başlayan inşaatta temel kazma işlemi sürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 179 milyon 805 bin TL proje bedelli yeni hizmet binası inşaatının 2025 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Yeni hizmet binasının özellikleri

13 bin 388 m2'lik parsel içerisinde yer alan yeni hizmet binası 1910 m2'lik oturma alanına sahip olacak. Bodrum, zemin ve 4 normal kat ile birlikte toplam inşaat alanı 11 bin 950 m2. Ayrıca danışma/güvenlik binası, su sarnıcı, kapalı/açık otoparkı ve çevre düzenlemesi de iş kapsamında planlandı.