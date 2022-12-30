Samsun'a yeni halk sağlığı merkezi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde hizmet verecek "Amisos Aile Sağlığı Merkezi" düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Her şeyin başı sağlıktır. Her zaman sağlıkla ilgili sorunlara maruz kalabiliyoruz. İnşallah burası daha az hastamızın gelme durumunda olduğu bir yer olsun" dedi.

İlkadım ilçesinde bulunan Kalkanca Mahallesi 302. Sokak'ta hizmete giren Aile Sağlığı Merkezi protokol üyelerinin ve sağlık çalışanlarının katılımıyla açıldı. Kurdele kesimi öncesi ilk olarak konuşan Vali Dağlı, "Sağlığın önemini son 2 - 3 yıldır daha da fazla anladığımızı biliyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Her zaman sağlıkla ilgili sorunlara maruz kalabiliyoruz. İnşallah burası daha az hastamızın gelme durumunda olduğu bir yer olsun. Koruyucu sağlık çalışmaları ile birlikte buraya gelen hastalarımızın sayısını inşallah daha fazla azaltırız" diye konuştu.

"Neredeyse her ay yeni bir aile sağlığı merkezini halkımızın hizmetine sunduk"

Akabinde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık Bakanlığımızın aile hekimi başına düşen ortalama nüfusu azaltma ve daha nitelikli 1. basamak sağlık hizmeti sunma çalışmaları çerçevesinde ilimizde de valiliğimiz koordinasyonunda, Sağlık Müdürlüğü olarak etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar 8 aile sağlığı merkezi ve 26 aile hekimliği birimimizi Samsunumuzda hizmete açarak, ortalama aile hekimi başına düşen nüfusu 3025'e kadar düşürdük ve böylece Samsunumuzda 2022 yılında neredeyse her ay yeni bir aile sağlığı merkezini halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Hedefimiz 2023 yılı içerisinde açacağımız yeni 53 aile hekimliği birimiyle birlikte, bakanlık planlamaları doğrultusunda bu rakamı 2 bin 700'e düşürmektir. İnşallah Sağlık Bakanlığımız ve Samsun Valiliğimizin desteğiyle bu hedefe hep birlikte ulaşacağız. Bugünde bu çerçevede Amisos Aile Sağlığı Merkezimizi Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımıyla hizmete açtık. Yeni aile sağlığı merkezlerimizin Samsunumuza ve tüm ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Vali Dağlı ve beraberindekiler merkezi gezdi.