İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 1 günde 10 kişi koronadan hayatını kaybetti

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 1 günde koronadan dolayı 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Samsun'da vaka artışı devam ediyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de en çok vaka artışı yaşanan 10 il arasında yer alan Samsun'da korona servislerinden yatan hasta sayısı 512 kişi olurken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 136'ya ulaştı. 20 Ekim Çarşamba günü yaşanan kayıp sayısının 10 olduğunu açıklayan Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından "512-136-10. Bunlar birer rakam değil, bu rakamları sıfır yapmak elimizde. Aşımızı yaptıralım, koronayı sıfırlayalım" mesajını verdi.

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