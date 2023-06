Samsun'da “1. Halk Dansları Şenliği”

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan “1. Halk Dansları Şenliği” büyük ilgi gördü.

Atakum Belediyesi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde “1. Halk Dansları Şenliği” düzenlendi. Şenlikte, Atakum Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından Türkiye'nin birçok yöresine ait halk oyunları ve modern dans gösterileri sahnelendi. Halk dansları gösterileri beğeniyle izlendi, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

İki bölümden oluşan “1. Halk Dansları Şenliği”nin birinci bölümünde; Samsun minikler, Adıyaman yöresi, İzmir-Aydın yöresi karma, Trabzon kız ve erkek yöresi, Kafkas mizansen, modern dans gösterileri yapıldı. Şenliğin ikinci bölümünde ise Artvin yöresi minik grup, Samsun yöresi genç grup, Muğla yöresi yetişkin grup, Ordu yöresi genç grup, Bursa yöresi yetişkin grup ve Artvin yöresi büyük grup gösterileri sahnelendi.

“Her yöreden halk oyununu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”

“1. Halk Dansları Şenliği” hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, “Atakum Belediyesi'nin neredeyse her yaşa yönelik açılan halk oyunları üzerine yapılan kursların bir sunumunu gerçekleştiriyoruz. Neredeyse her yöreden halk oyununu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Atakum'un bir sanat ve kültür kenti olmasından öte, her yerden insanın yaşadığını biliyoruz. Küçük bir Türkiye modeli gibi diyebiliriz. Aynı zamanda o yörenin motifi, rengi, dansı, müziği, yemeği gibi zenginliklerini değerlendirmek istiyoruz. En önemlilerinden bir tanesi de halk oyunlarıdır. Daha önce halk müziklerini yapmıştık, şimdi ise halk oyunlarını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın halk oyunları ile buluşması çok kıymetli ve değerlidir. Bu kültürel değerlerimizin yok olmaması gerekiyor. Bunu yaşatabilmek için de bu tip etkinliklere ihtiyaç vardır. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şenlik, halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.