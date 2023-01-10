İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 1 kadın FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında bir kadın gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kadın gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan talimat gereği hakkında yakalama kararı bulunan N.G. adlı kadın Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bulunan ikametinde gözaltına alınan N.G., emnieyte götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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