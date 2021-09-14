Samsun'da 1 kilo 200 gram skunk bitkisi ele geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 200 gram skunk bitkisi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği sivil ekiplerinin 1 ay süren fiziki takibi sonucunda Sakarya Sokak'ta Ç.A.'nın kullandığı araç durduruldu. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinde 10 gram uyuşturucu ele geçirildi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, şahsa ait Karahüseyinli Mahallesi'ndeki ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 200 gram skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.