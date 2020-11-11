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Samsun'da 1 kilo 880 gram esrar ele geçti: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik ekipleri tarafından 1 kilo 880,88 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından 1 kilo 880,88 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.A. isimli şahıs ile ilgili takip ve çalışma başlattı. F.A. ve S.S. Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 1 kilo 737,53 gram esrar maddesi ile yakalandı. Olayın devamında F. A.'nın ikametinden 143,35 gram esrar maddesi ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda 1 kilo 880,88 gram esrar ile yakalanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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